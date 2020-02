Betroffen waren erneut auch die Notrufe. Grund für die Panne waren Wartungsarbeiten.Bern - Zum zweiten Mal innert eines Monats sind in der Schweiz in der Nacht auf Mittwoch grosse Teile des Swisscom-Netzes ausgefallen. Betroffen waren erneut auch die Notrufe. Grund für die Panne waren Wartungsarbeiten. Von 22.33 Uhr am Dienstagabend bis 00.10 Uhr am Mittwochmorgen ging für viele Swisscom-Kunden gar nichts mehr: Keine Mobiltelefonie, kein mobiles Internet...

