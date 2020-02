Die Laufzeit für die Vereinbarung beträgt zehn Jahre. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage befindet sich derzeit in Planung und soll 60 Megawatt Leistung haben.Am Rande der E-World in Essen haben Vattenfall und die Telekom-Tochter Power & Air Solutions einen sogenannten Corporate PPA mit einer Laufzeit von zehn Jahren geschlossen. Der langfristige Stromliefervertrag sieht vor, dass Solarstrom aus einer Photovoltaik-Anlage in Mecklenburg-Vorpommern an den Industriekunden geliefert wird, wie die Unternehmen mitteilten. Der Solarpark befindet sich derzeit noch in Planung. Er soll eine installierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...