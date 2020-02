Auf dem Logistikzentrum in Perlen hat Aldi Suisse eine Photovoltaik-Dachanlage mit 6,4 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Weitere Photovoltaik-Anlagen mit 17,1 Megawatt Gesamtleistung sollen auf den Schweizer Filialen folgen.Hierzulande erhielt Aldi Süd bereits 2017 den Deutschen Solarpreis für sein umfangreiches Photovoltaik-Engagement. Nun hat der Lebensmittel-Discounter dieses auch auf die Schweiz ausgerollt: Aldi Suisse hat auf seinem Logistikzentrum in Perlen vor wenigen Tagen eine Photovoltaik-Dachanlage mit 6,46 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. In knapp 16 Wochen seien die 20.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...