Das Sortiment an einheimischen Lagerofferten war breit aufgestellt Deren Qualität vermochte unisono zu überzeugen. Die Zufuhren reichten aus, um den Bedarf hinlänglich zu decken. Die Notierungen bewegten sich für gewöhnlich auf einem unveränderten Niveau. Verschiedentlich hatten sich die Mengen ein wenig verringert. In diesen Fällen konnte häufiger an...

Den vollständigen Artikel lesen ...