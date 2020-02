Die neuen Verbrauchertrends und die ethischen Werte in Verbindung mit dem Konzept der Nachhaltigkeit mit besonderer Referenz auf den italienischen und deutschen Markt waren die Themen im Zentrum eines Treffens am Donnerstag, dem 6. Februar, das von dem ICE in Zusammenarbeit mit CSO Italy innerhalb des Veranstaltungsbereichs "Italy - The Beauty of Quality" auf der Fruit Logistica...

Den vollständigen Artikel lesen ...