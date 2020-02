Das deutsche Photovoltaik-Unternehmen sieht sein erstes förderfreies Projekt im Vereinigten Königreich als erfolgreiche Rückkehr in den britischen Markt. Die "Creacombe + Marlands Solar Farm" ist insgesamt 7,3 Megawatt groß, 2,9 Megawatt wurden ohne Förderung errichtet.Goldbeck Solar meldet die Fertigstellung seines ersten förderfreien Photovoltaik-Projekts im Vereinigten Königreich. Wie das deutsche EPC-Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sei damit die Rückkehr in den britischen Markt gelungen. Die "Creacombe + Marlands Solar Farm" in Yealmpton in der Nähe von Plymouth hat eine Nennleistung ...

