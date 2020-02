Die Europäische Kommission (EK) hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone für 2020 und 2021 unverändert bei 1,2% belassen, wie der Bericht der EK zur Winterprognose 2020 am Donnerstag zeigte. "Die Aussichten für 2020 und 2021 sind unverändert, da positivere Entwicklungen durch negative Ereignisse an anderer Stelle ausgeglichen werden", hieß es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...