Der neue Nike-Chef John Donahoe hält den Klimawandel für eine ernste Bedrohung für den Sportkonzern. Angesichts von Hitze oder Luftverschmutzung könnten viele Kunden der US-Marke nur noch eingeschränkt trainieren, sagte der Manager dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe).



Daher sei es für das Unternehmen enorm wichtig, noch mehr als bisher dazu beizutragen, die Umwelt zu erhalten. "Die Menschen erwarten von uns, dass wir die Bewegung anführen", sagte er. Zuletzt hatte Donahoe deshalb eine neue Turnschuh-Kollektion vorgestellt, die komplett aus Fabrikabfällen hergestellt werde. Der Nike-Chef führt den Sportartikel-Produzenten seit Mitte Januar.



Für die ersten 100 Tage hat sich der Ex-Chef von Ebay nach eigenen Angaben vorgenommen, Niederlassungen und Läden rund um die Erde zu besuchen. So wolle er Nike kennenlernen. Eines sei ihm aber jetzt schon klar: "Nachhaltigkeit wird für die Konsumenten immer wichtiger, sie wird das Verhalten der Leute bestimmen." Allerdings sei Umweltschutz grundsätzlich nichts Neues für das Label.



"Niemand recycelt so viel Polyester wie wir weltweit. Jedes Jahr werden eine Milliarde Plastikflaschen wiederverwertet, zum Beispiel für die Trikots der National Basketball Association (NBA)", so der Manager.

