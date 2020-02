Auf dem Gelände des Stadions und der Fußballakademie hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig gemeinsam mit seinem offiziellen Partner Hanwha Q-Cells zwei Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen. Den Strom will der Verein komplett selbst nutzen.Mag sein, dass Red Bull dem Rasenballsport Leipzig e. V. Flügel verleihen kann - für Energie sorgt die Photovoltaik. Der RB Leipzig und sein Partner Hanwha Q-Cells haben dafür jetzt zwei Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen: ein System auf dem Gelände der Red Bull Arena, ein weiteres auf einer Tribüne der RBL-Fußballakademie am Cottaweg. Wie Q-Cells am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...