Der Diesel soll durch Batterien und Wasserstoffantriebe ersetzt werden. Die Unternehmen wollen gemeinsam eine Infrastruktur entwickeln, die einen klimaneutralen Fracht- und Passagierschiffsverkehr ermöglichen soll.Eon, der Hafenbetrieb Rotterdam und die Delta Port-Häfen am Niederrhein wollen die Voraussetzungen für eine klimaneutrale Binnenschifffahrt entwickeln. Das Pilotkonzept werde sich zunächst auf die deutschen Binnenhäfen in Voerde und Wesel konzentrieren sowie später auf weitere Häfen in Europa übertragbar sein, hieß es am Donnerstag von Eon. Ziel sei es, eine Infrastruktur zu entwickeln, ...

