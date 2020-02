Die Cloud-basierte Zahlungslösung wurde bei den Card & Payments Awards in der Kategorie "Best Security or Antifraud Development" ausgezeichnet.London - Bottomline Technologies (NASDAQ:EPAY), ein Anbieter von Finanztechnologie, die dazu beiträgt, geschäftliche Zahlungen einfach, intelligent und sicher zu machen, gab heute den jüngsten Preis für seine digitale PTX-Zahlungsplattform bekannt. Die Cloud-basierte Zahlungslösung wurde bei den Card & Payments Awards in der Kategorie "Best Security or Antifraud Development".

Den vollständigen Artikel lesen ...