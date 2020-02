Kaufland setzt seine Expansionsstrategie in Europa fort und übernimmt in einem ersten Schritt drei Tesco-Standorte in Polen. Am 13. Februar eröffnen die neuen Kaufland-Filialen in den größten polnischen Städten Warschau, Danzig und Krakau. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Filialen umgebaut und auf das Filialkonzept von Kaufland angepasst. Kaufland ist ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...