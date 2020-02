Traditionell am Eröffnungstag der Fruit Logistica, am 4. Februar 2020, fand auch in diesem Jahr das Laborleitertreffen Rückstandsmonitoring in Berlin statt. Der Einladung von QS folgten insgesamt 122 verantwortliche Mitarbeiter der im QS-System tätigen sowie im Anerkennungsverfahren befindlichen Labore aus 12 Ländern. Foto © QS Qualität und Sicherheit GmbH Sie...

