Der EUR/USD bildete sein neues 2020 Tief bei 1,0830/25 - Deutsches Flash BIP im Q4 2020 bei 0,0% - US Einzelhandelsumsätze und U-Mich am Nachmittag - Nach der Bodenbildung im Bereich des neuen 2020 Tief von 1,0830/25, erholte sich der EUR/USD zur 1,0840. EUR/USD nach deutschen Daten in der Defensive Das Paar schwankt zwischen Gewinn und Verlust, ...

