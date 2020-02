Derweil hält die Schwäche des Euro zum Franken weiter an. Aktuell notiert der Euro mit 1,0634.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag seine Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen hatte die Gemeinschaftswährung noch leicht unter Druck gestanden und war zeitweise bis auf 1,0827 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2017 gesunken. Am Vormittag wurde der Euro aber wieder etwas höher bei 1,0844 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem...

