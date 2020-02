FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS PLUS500 PRICE TARGET TO 790 (810) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RELX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2100 (2120) PENCE - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2225 (2065) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE TARGET TO 1191 (1186) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 590 (605) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2070 (2040) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8710 (7855) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 700 (695) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1425 (1323) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2250 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS TRIFAST PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 850 (800) PENCE - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 870 (830) PENCE - 'BUY'



