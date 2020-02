Sonderausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum "Faust in Edelstein - Die grössten Kameen der Welt präsentieren Goethes Faust". Dauer der Ausstellung: 13. Februar bis 19. April 2020.Vaduz - Andreas Roth und sein Vater Hans Dieter Roth leben und arbeiten in der berühmten Schmuckstadt Idar-Oberstein, die seit dem 17. Jahrhundert sich vor allem in der Steinschneidekunst hervorgetan hat und zusammen mit den Steinschneidekünstlern im Ural die Weltspitze darstellten. In dieser Tradition haben sich Andreas Roth und sein Vater Hans Dieter Roth auf die Anfertigung von Gemmen...

