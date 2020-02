Zum Dollar wird der Euro weiter in der Nähe seines tiefsten Standes seit fast drei Jahren gehandelt.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag weiter in der Nähe seines tiefsten Standes seit fast drei Jahren gehandelt. Nachdem er am Morgen mit 1,0827 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit April 2017 gefallen war, lag er am Mittag nur geringfügig darüber bei 1,0835. Dagegen ist der Euro zum Franken auf Erholungskurs eingeschwenkt. Nachdem die Einheitswährung am frühen Morgen noch bei 1...

