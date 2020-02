Vor genau einer Woche stand geschrieben: "Das Schöne an der Börse ist: es ist alles möglich, auch das Gegenteil!" Und was sollen wir Ihnen heute sagen - stimmt! Absolut richtig! Für den DAX ging es deshalb beispielsweise in dieser Handelswoche auf ein neues Allzeithoch. Oder besser gleich mehrere, um ganz genau zu sein. Was die kürzlich aus der Taufe gehobene Theorie meiner verehrten Kollegin Klein auch ad absurdum führt, aber dafür hat sie am Mittwoch zusammen mit dem ebenfalls geschätzten Kollegen Hoffmann ein tolles Webinar im Rahmen der SG Active Trading-Webinarreihe abgeliefert, das Sie sich hier gerne noch einmal anschauen können. Absolut lohnenswert ist jetzt aber auch der Blick auf den deutschen Leitindex, denn der hätte gerade beste Chancen auf den ganz großen Durchbruch. Zumindest aus charttechnischer Sicht: ...

