Im dritten Jahr in Folge konnte das Schloss Chillon mehr als 400'000 Besuchende verzeichnen. Noch nie in der Geschichte des Schlosses haben mehr Personen die historische Attraktion besucht.Veytaux - Im dritten Jahr in Folge konnte das Schloss Chillon mehr als 400'000 Besuchende verzeichnen. Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit genau 431'946 Eintritten. Noch nie in der Geschichte des Schlosses haben mehr Personen die historische Attraktion besucht. Das Jahr 2020 verspricht ebenso historisch zu werden: Die Unterhalts- und Verschönerungsarbeiten werden im Mai 2020 mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...