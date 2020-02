Als Head of Sales ist Baumgartner für die weltweite Kundenbetreuung, die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen im Segment «Transaction Banking» verantwortlich.Schlieren - InCore Bank, eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken, Effektenhändlern und Fintech-Unternehmen Transaction-Banking- und Outsourcing-Dienstleistungen aus einer Hand anbietet, hat per 1. Februar Michael Baumgartner zum Head of Sales Transaction Banking & Digital Assets ernannt. Als Head of Sales ist Baumgartner für die weltweite Kundenbetreuung...

