Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0647 Franken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag kaum von seinen Verlusten in den vergangenen Tagen und Wochen zum US-Dollar erholen können. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen neuerlich auf ein Dreijahrestief von 1,0827 Dollar gefallen war, kostete sie am späten Nachmittag mit 1,0850 Dollar nur etwas mehr. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag leicht zu.

