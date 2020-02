Zum Auftakt des 22. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden beim FC St. Pauli 0:0 gespielt und bleibt damit tief im Tabellenkeller. St. Pauli war die ganze Zeit über die deutlich bessere Mannschaft, der Punkt für Dresden ist schmeichelhaft.



Über weite Strecken kam das Team von Trainer Markus Kauczinski überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte heraus, auch bei den Kontern waren die Sachsen schwach. St. Pauli muss an seiner Chancenverwertung arbeiten, ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten blieb ungenutzt, in der letzten Spielminute ging der Ball zweimal an den Pfosten. Mit Platz 14 sind die Hamburger auch weiter tief in der Gefahrenzone. In der parallel ausgetragenen Partie trennten sich der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Nürnberg mir 2:2.