Es sieht so aus, als ob AFC Energy ISIN: GB00B18S7B29 wieder durchstartet. Nach einem Hoch am 20. Januar bei 0,288 Euro ging es noch einmal bergab und das Tief wurde bei 0,205 Euro markiert. Nach einer kleinen Seitwärtsbewegung gab es einen Ausbruch, der jetzt über die 0,30-Euro-Marke führte. Wir hatten die Chance erkannt und unseren Abonnenten der Trading-Tipps, nachdem wir zunächst mit kleinem Verlust ausgestoppt wurden, am 26. Januar einen neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...