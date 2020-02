Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), hält einen Pakt für bessere Rechtschreibung für geboten. "Lesen, schreiben, rechnen - das müssen alle Kinder in der Grundschule lückenlos lernen", sagte Hubig dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben).



Das sei eine soziale Frage. "Zu dieser, aber auch zu anderen Fragen sollten wir 16 Länder uns aus meiner Sicht noch stärker Expertenrat einholen und uns regelmäßig austauschen", schlug Hubig vor, die Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist. "Dazu könnten gerade auch Empfehlungen eines Sachverständigenrates beitragen." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte hingegen zuletzt in Zweifel gezogen, ob Rechtschreibung noch die oberste Priorität im Grundschulunterricht sein müsse.