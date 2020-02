Im ersten Sonntagsspiel des 22. Spieltags der Bundesliga hat der FC Bayern München 4:1 beim 1. FC Köln gewonnen und somit die Tabellenführung zurückerobert. Köln steht aktuell auf dem 14. Rang.



Im ersten Durchgang waren die Gäste in allen Belangen überlegen. Bereits nach zwölf Minuten stand es 3:0. Die Treffer erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman sowie Serge Gnabry. Die Halbzeitführung hätte auch noch höher ausfallen können.



Nach dem Seitenwechsel hatten die Bayern allerdings zunehmend Probleme. So traf Jhon Cordoba in der 46. Minute vermeintlich zum 1:3 - der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aber nach dem Videobeweis zurückgenommen. In der 55. Minute versenkte Cordoba den Ball erneut im Tor von Manuel Neuer - er stand dabei aber wieder im Abseits. Stattdessen traf Gnabry in der 66. Minute und sorgte somit für ein noch deutlicheres Ergebnis.



Kurz darauf erzielte dann Mark Uth aber doch noch den verdienten Treffer für die Kölner. Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende - auch weil beide Teams in der Schlussphase das Tempo aus der Partie nahmen. Für die Bayern geht es am Freitag gegen Schlusslicht Paderborn weiter. Die Kölner sind am Samstag bei Hertha gefordert.