Besucher der Fruchtwelt Bodensee können in diesem Jahr am BayWa Messestand B1-420 über fünf beispielhafte Obst-Plantagen zwischen Oberschwaben und Bodensee hinweggleiten und sich durch eine 3D-Brille anschauen, wie heimisches Obst vor den negativen Folgen des Klimawandels wirksam geschützt wird. Möglich machen dies Kugelbilder, die per Drohne in 360-Grad-Perspektive...

Den vollständigen Artikel lesen ...