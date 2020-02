Ausserhalb Festland-Chinas sind unterdessen fünf Patienten gestorben und über 700 Virusfälle in mehr als zwei Dutzend Ländern entdeckt worden.Peking - Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat in China 70'000 überstiegen. Mit 105 neuen Todesfällen innerhalb eines Tages sind jetzt 1770 Todesfälle zu beklagen, wie die nationale Gesundheitskommission NHC am Montag in Peking mitteilte. Die bestätigten Ansteckungen nahmen um 2048 zu und erreichten landesweit 70'548. Besonders schwer ist in Zentralchina die 60...

Den vollständigen Artikel lesen ...