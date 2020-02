Trump wagt es angesichts seines Sieges im Impeachment, offen alle "Checks and Balances", welche die Gründerväter der US-Verfassung eingebaut haben, zu untergraben.Von Robert Jakob Die diesjährige Oskarverleihung ist zwar vorbei. Aber müssten die Gebrüder Coen einen Filmtitel für die Posse, welche die amerikanische Demokratie abliefert, einspielen, wäre "No Country for Honest Men" passend. Kaum war das Impeachmentverfahren abgewürgt, entliess Präsident Trump Sondland und Vindman. Gordon Sondland war amerikanischer Botschafter bei der Europäischen Union.

Den vollständigen Artikel lesen ...