Die Anleger an Europas Börsen haben sich zu Wochenbeginn nur vorsichtig aus der Deckung gewagt.Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben sich zu Wochenbeginn nur vorsichtig aus der Deckung gewagt. Nachdem die Märkte am Montag zunächst recht deutlich von dem Kurssprung an den festlandchinesischen Börsen profitiert hatten, liess der Schwung zuletzt wieder nach. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stand am späten Vormittag 0,17 Prozent höher bei 3847,32 Punkten.

