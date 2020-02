Laut den Barclays Analysten, unter der Leitung von Tetsufumi Yamakawa in Tokio, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die japanische Wirtschaft vor allem aufgrund der negativen Auswirkungen des Coronavirus (Covid-19) in eine technische Rezession geraten könnte. Wichtige Zitate: "Das japanische reale BIP schrumpfte auf Quartalsbasis um 3,2%, was etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...