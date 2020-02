Einen Käufer für das Photovoltaik-Kraftwerk in der Region Westmakedonien gibt es bereits. Die Hellenic Petroleum Group erwirbt einen der größten Solarparks für 130 Millionen Euro. Für die Photovoltaik-Anlage gibt es einen Zuschlag aus der Ausschreibung vom Frühjahr 2019.Juwi und die Hellenic Petroleum Group haben am Montag eine Kaufvereinbarung für ein Portfolio von Photovoltaik-Anlagen in Griechenland unterzeichnet. Teil des Vertrags ist ein geplanter Solarpark mit 204 Megawatt Leistung in der griechischen Region Kozani, wie das deutsche EPC-Unternehmen mitteilte. Die Gesamtinvestition in das ...

