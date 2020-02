Der Photovoltaikproduzent REC hat in München die ersten Module einer neuen Serie installiert. Es handelt sich der Firma zufolge um die leistungsstärksten Einheiten überhaupt. Die norwegische Solargruppe REC verspricht die leistungsstärksten Solarmodule. Wie die Firma mitteilte, arbeitet die erste Solaranlage mit Alpha Black-Modulen in Deutschland. Die Module versorgen ein Einfamilienhaus im Norden Münchens. Sie fügten sich zudem in der vollschwarzen Version harmonisch in die Optik des Daches ein. ...

