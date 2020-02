Das Wirtschaftswachstum dürfte in Deutschland im ersten Quartal 2020 angesichts des Coronavirus-Ausbruchs und der schleppenden Exporte schwach bleiben, so die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Montag, wie Reuters berichtete. "Für das erste Quartal 2020 gibt es keine Anzeichen für eine grundlegende Veränderung der deutschen Wirtschaft", ...

