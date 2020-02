Der deutsche Mittelstand hat mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Der Azubi-Mangel gehört zweifelsfrei dazu. Schließlich blieben 2019 in der deutschen Wirtschaft 53.000 Lehrstellen unbesetzt. Grund zur Panik besteht nun aber nicht.Dass KMU Probleme haben, ausreichend viele und gut qualifizierte Auszubildende an ihr Unternehmen zu binden, kommt nicht von ungefähr: Zum einen ist der Weg der dualen Ausbildung offenbar für junge Menschen nicht sonderlich attraktiv - auch finanziell. Zum anderen sorgt der demografische Wandel dafür, dass es weniger junge Bewerber gibt. Um zumindest das erste Problem in den Griff zu bekommen, hat die Bundesregierung mit der Änderung des Berufsbildungsgesetzes zum 01. Januar 2020 diverse Maßnahmen auf den Weg gebracht.Mehr Geld für AuszubildendeDazu gehört auch, dass seit Jahresbeginn der neu eingeführte Azubi-Mindestlohn gilt. Der beträgt monatlich 515 Euro. ...

