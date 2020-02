EUR/USD Rückzug vom Tageshoch in die Nähe der 1,0840 - Konsolidierung bleibt mit US-Feiertag intakt - Deutsche und Eurozonen ZEW Umfrage am Dienstag im Fokus - Nach dem Anstieg zum Hoch von 1,0850, nahm der Verkaufsdruck im EUR/USD zu und so notiert er im Bereich der 1,0840/50, wo es zu einer Konsolidierung kommt. EUR/USD schaut auf Risikotrends ...

