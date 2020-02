Die Immobiliengesellschaft hat das positive Marktumfeld im vergangenen Jahr in allen Geschäftsbereichen effizient ausgenutzt.Lachen SZ - Die Immobiliengesellschaft mit Hauptsitz in Lachen SZ nutzte das positive Marktumfeld im vergangenen Jahr in allen Geschäftsbereichen effizient aus und erzielte ein sehr erfreuliches Geschäftsresultat. Der Reingewinn betrug CHF 14.51 Mio., was einer Steigerung um 63% im Vergleich Vorjahr entspricht. Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie von CHF 6.30 und eine Eigenkapitalrendite...

