Gemeinsam mit Agrar-Konzernen wie Bayer und den Regierungen der USA und Kanadas kämpft die deutsche Bundesregierung in Brüssel dafür, dass importierte Lebensmittel auch weiterhin Rückstände von in der EU verbotenen Pestiziden enthalten dürfen. Dies geht aus veröffentlichen Recherchen der NGO Corporate Europe Observatory (CEO) hervor, heißt es in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...