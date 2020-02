Der Hafenbetrieb Rotterdam, E.ON und die DeltaPort Niederrheinhäfen wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Binnenschifffahrt in Deutschland und Europa von Diesel auf Batterie- und Wasserstoffantrieb umgestellt werden kann. Foto © Port of Rotterdam Die Unternehmen vereinbarten am Montag, dem 17. Februar, in Essen, eine Infrastruktur zu entwickeln, damit klimaneutral...

