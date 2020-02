In den letzten drei Jahren investierte Fanuc am europäischen Markt rund 100 Mio. EUR. Ende letzten Jahres kündigte der Robotik-Spezialist an, weitere 100 Mio. EUR aufbringen zu wollen. Mit seinen Investitionen will der Konzern Marktanteile gut machen. Schon jetzt werden ca. 20 Prozent des weltweiten Umsatzes in Europa erzielt. Der Marktanteil ist in Europa aber noch ausbaufähig. So beträgt der Marktanteil im Segment CNC-Steuerungen in Europa etwa 20 Prozent. In anderen Regionen beansprucht Fanuc meist über 60 Prozent des Marktes für sich. Europa bietet damit noch interessantes Potenzial - auch in den anderen Segmenten.