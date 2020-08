Zwar bestimmten noch die Abladungen aus Übersee das Geschehen, die neue Ernte aus Europa nahm aber schnell Marktanteile ein. Bei dem inländischen Sortiment wuchs die Wichtigkeit von Delbarestivale erkennbar an: In Berlin kosteten sie 1,75 bis 2,- € je kg, in Hamburg 2,- bis 2,30 € je kg, heißt es im aktuellen Marktbericht KW 32/ 20 des Bundesanstalts für...

Den vollständigen Artikel lesen ...