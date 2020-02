FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 182 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 11 (10) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 727 (672) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1125 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 2550 (2000)P - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1100 (900) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7700 (8000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1840 (1930) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 680 (645) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS RBS PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 182 (190) PENCE - 'NEUTRAL'



