Jetzt macht sich das Virus auch in wichtigen Konjunkturfrühindikatoren bemerkbar. Einen kleinen Vorgeschmack liefern heute die ZEW-Konjunkturerwartungen.Vaduz - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fallen im Februar deutlich von -9.5 auf -15.7. Jetzt macht sich das Virus auch in wichtigen Konjunkturfrühindikatoren bemerkbar. Einen kleinen Vorgeschmack liefern heute die ZEW-Konjunkturerwartungen. Die in dieser Woche noch anstehenden Einkaufsmanagerindizes werden ebenfalls vom Virus gekennzeichnet sein. Das Überraschungspotenzial wird dabei auch auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...