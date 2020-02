Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Februar 2030. Die Transaktion richtete sich an Investoren in Asien.Zürich - Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute die erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen Anleihe in Höhe von USD 200 Millionen (die "Anleihe") bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Februar 2030. Die Transaktion richtete sich an Investoren in Asien. Die Anleihe wird von Zurich Holding Company of America, Inc. ausgegeben und hat einen Coupon von 2,3%.

