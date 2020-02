Das seit 12 Jahren traditionelle Geschäftstreffen für Obst und Gemüse wird am 22. und 23. April, in Perpignan, Frankreich, stattfinden. Die Messe medFEL, die von der Wirtschaftsentwicklungsagentur von Occitanie und der Spas Organization gemeinsam organisiert wurde, will der grundlegende Ort für die Entwicklung einer umweltfreundlichen Produktion, Verbrauchergesundheit und...

Den vollständigen Artikel lesen ...