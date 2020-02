Coop erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von CHF 30,7 Milliarden. Der EBIT legte um CHF 10 Millionen auf CHF 782 Millionen zu. Der Gewinn betrug CHF 531 Millionen und liegt vor Steuern in etwa auf Vorjahresniveau. Der Detailhandel legte um 1,4 % auf CHF 18,0 Milliarden zu, während der Bereich Grosshandel / Produktion einen Umsatz von CHF 14,1 Milliarden erreichte, was einem Zuwachs in...

