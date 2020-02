Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Eon zeigt, dass die Photovoltaik in den Augen von Mittelständlern grundsätzlich sehr attraktiv ist. Fast zwanzig Prozent der Unternehmen erzeugen bereits selbst Solarstrom.Die Photovoltaik genießt bei kleinen und mittleren Unternehmen hohes Ansehen, wie eine von Eon in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zeigt: Insgesamt 34 Prozent der befragten Firmenvertreter sehen in der Photovoltaik für ihren Betrieb das größte Potenzial zur Erzeugung von Ökostrom. Auf Platz Zwei folgen Blockheizkraftwerke (24 Prozent), dahinter die Windkraft (9 Prozent). Jedes ...

