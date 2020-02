Der EUR/USD bleibt weiterhin rückläufig und bewegt sich um den Wert von 1,0800, obwohl sich die Stimmung am Markt am Mittwoch verbessert hat. Valeria Bednarik, Chef-Analystin bei FXStreet, sieht für das Paar ein rückläufiges Momentum unter 1,0770. Wichtige Punkte "Der EUR/USD hält sich vor der Eröffnung an der Wall Street knapp unter 1,0800 und er ...

