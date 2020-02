Im Achtelfinale der Champions League hat RB Leipzig das Hinspiel gegen Tottenham Hotspur auswärts mit 1:0 gewonnen. In der 58. Minute erzielte Timo Werner das Führungstor für die Gäste aus Leipzig durch einen verwandelten Elfmeter.



Zuvor hatte Tottenhams Verteidiger Ben Davies im eigenen Strafraum den Leipziger Mittelfeldspieler Konrad Laimer zu Fall gebracht, weswegen der Schiedsrichter Cüneyt Cakir auf den Punkt zeigte. Am 10. März findet das Rückspiel in Leipzig statt.

