Im hessischen Hanau sind am späten Mittwochabend offenbar mehrere Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Eine Person soll aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen haben, berichtete "Fuldainfo".



In dem Bericht war von vier Toten die Rede. Die Polizei fahnde mit Hochdruck nach dem oder den Tatverdächtigen. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Zunächst habe noch nicht einmal der Rettungsdienst bis an die Einsatzstelle herangedurft, berichtete ein Reporter.



Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.